Российские автомобилисты стали массово перегонять автомобили из-за рубежа

В настоящие время покупка иномарки становится практически неввозможной в связи с непростой экономической ситуацией в стране и в мире, а также из-за санкционного давления Запада. Но некоторые автомобилисты даже в таком положении дел сумели найти выход.

Большая часть автомобильных брендов из Японии и Европы приостановили свои поставки в РФ. Автопроизводство в России снизилось в 2022 году на 96,7% по отношению к маю 2021 года. Цены же на новые машины выросла на 25%.

К слову, как передает Neva.Today в Санкт-Петербурге в машины ГИБДД планируют установить специальные камеры, которые способны распознавать лица.

Согласно статистике в апреле и мае 2022 года, число объявлений новых иномарок, привезенных из-за рубежа, вырос более чем на 40%. В Петербурге рост подобных объявлений составил 81%.