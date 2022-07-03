Хоккеист Федотов подал жалобу в суд на решение военкомата

Ранее задержанный по подозрению в уклонении от военной службы хоккеист Иван Федотов, подал жалобу в суд на решение военкомата. Решение было обжаловано и приостановлено.

Как рассказали РИА Новости, адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы Федотова, рассказал, что решение по призыву спортсмена на службу было обжаловано в суде и приостановлено. Адвокат также сообщил, что оснований для отклонений у Федотова не было. Он никогда не призывался по повесткам.

Напомним, что в пятницу 1 июля, хоккеист был задержан сотрудниками военкомата в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что голкипера Ивана Федотова госпитализировали после задержания. В стенах военкомата хоккеисту стало плохо, у него подскочило давление. Федотова увезли на скорой в первый военно-морском клинический госпиталь