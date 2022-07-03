Красноярская авиакомпания NordStar закрыла свое подразделение в Петербурге

Красноярская авиакомпания NordStar с 1 июля закрыла свое подразделение в Санкт-Петербурге из-за отсутствия перспектив на развитие компании в городе.

В закрывшимся подразделении работали 30 сотрудников, которых теперь переведут в Домодедово и Красноярск. Как сообщили РБК, об этом рассказал генеральный директор и совладелец перевозчика Леонид Мохов.

По словам Мохова на протяжении многих лет авиакомпания искала свой рынок в Петербурге, но в итоге ничего из того, чего пыталась добиться компания не произошло. Причиной отсутствия перспектив на развитие в Северной столице Мохов назвал полное переформатирование рынка в России.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что петербуржцы с 1 июля смогут отправиться в Ереван на рейсах новой авиационной компании Flyone Armenia, на самолетах Airbus A320.