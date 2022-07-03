В Петербурге жара идет на спад

После нескольких дней рекордно жаркой погоды, петербуржцы наконец-то смогут отдохнуть от жары. Температура взяла тенденцию на спад.

Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на воскресенье, 3 июля, в погоду Санкт-Петербурга начинает вмешиваться атмосферный фронт с запада.

Облака сгущаются над городом, их стало больше, чем на канунне. Возможно, местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха составит от +27 до +29 градусов по городу. По Ленинградской области от +26 до +31 градуса. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник погода будет приблизительно такой же, также возможна гроза.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербуге два дня подряд, 1 и 2 июля, был объявлен "желтый" уровень погодной опастности из-за сильной жары.