В Петербурге жильцам одного дома выставили разные тарифы за коммуналку

Жильцам одного дома выставили разные тарифы по оплате коммунальных услуг. Прокуратурой проводится проверка.

В Петербурге, в многоквартирном доме из 12 подъездов, жильцам одних квартир плата за жилищно-коммунальные услуги выставляется по одним тарифам, тогда как жильцам другим жильцам — по другим.

Как сообщается в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга причина заключается в том, что некоторое жильцы отказались принимать участие в собрании членов ЖСК, где обсуждался вопрос по тарифу за жилищно-коммунальные услуги.

Прокуратура провела проверку и вынесла председателю ЖСК-1017 внесено представление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку и установила, что на Шафировском проспекте, дом 16 располагается несанкционированная свалка отходов.