В Петербурге уровень алкоголизма упал на 10%

В Петербурге уровень алкоголизма с 2019 по 2021 год снизился на 10%. Но стоит отметить, что по данным комитета по здравоохранению, 19% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний связанны с алкогольной зависимостью. Также причиной 67% убийств тоже, послужил алкоголь.

Алкоголизм не смотря на тенденции к снижению уровня остается существенной общественной проблемой. Как пишет Neva.Today, согласно статистике, по данным на 1 января 2022 года, на диспансерном наблюдении психиатра-нарколога в Городской наркологической больнице находится свыше 18 тысяч пациентов, у которых диагностирована алкогольная зависимость. Также более 11 тысяч людей, страдающих алкоголизмом с вредными последствиями. Стоит отметить, что в этой группе состоит 158 несовершеннолетних пациентов.

По словам главного нарколога Санкт-Петербурга Дмитрия Константинова, люди, страдающие от любого вида наркологической зависимости, сталкиваются с изменениями личности и нарушениями поведения. Такие люди не имеют возможность в полной мере контролировать свои действия, поэтому являются потенциально опасными для окружающих.