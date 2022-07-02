С 1 июля Qiwi выпускает карту “Мир”

Qiwi запускает физическую и виртуальную карту платежной системы “Мир” для пользователей Qiwi Кошелька с 1 июля 2022 года. Оплачивать с ее помощь можно будет через Mir Pay и Sansung Pay.

Как сообщает ТАСС, владельцы Qiwi Кошелька с 1 июля смогут оформить виртуальную или физическую карту национальной платежной системы “Мир”.

Карту можно будет подключить к Mir Pay и Sansung Pay для осуществления бесконтактной оплаты смартфоном на платежных терминалах.

Также отмечается, что привязанная к Qiwi Кошельку карта сохраняет все платежные функции. Ею можно будет совершать денежные переводы, оплачивать покупке в интернете или офлайн.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Москвы совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с 1 июля проводят акцию, в рамках которой держатели карты "Мир" смогут получить кешбэк размером 10 рублей с каждой поездки.