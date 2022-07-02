В университете МЧС установили памятную табличку генералу Зиничеву

На стене здания университета МЧС установили памятную табличку, посвященную генералу армии Евгению Зиничеву.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург” в апреле 2022 года вузу присвоили имя Зиничева. Экс-глава ведомства погиб в конце 2021 года, при выполнении служебного долга. Посмертно получил звание героя России.

В торжественной церемонии открытия таблички принял участие министр МЧС России Александр Куренков.

Министр в своей речи подчеркнул, что выпускники университета, получившего имя героя России, являются примером патриотизма и героизма. Церемония завершилась торжественным маршем курсантов.