Петербурженка стала победительницей в конкурсе красоты “Мисс Вселенная 2021”

Победительницей конкурса красоты “Мисс Вселенная 2021” была объявленна 36-летняя жительница Петербурга. Девушка представляла на конкурсе Грузию.

Россиянка Анна Кудрявцева-Сирадзе 30 июня была объявлена новой Мисс Вселенной на финале конкурса в Сеуле. Как пишет Lenta.ru, по словам Анны она не смогла выступить за Россию, поэтому представляла Грузию, так как у нее есть грузинские корни по отцовской линии.

Титул первой вице-миссис Вселенная получила многодетная мать из Омска Ирина Рягузова.

Конкурс “Мисс Вселенная” проводится ежегодно с 2007 года. В нем принимают участие женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Победительницей прошлого конкурса, который проводился в онлайн формате, стала представительница Казахстана Жулдыз Абдукаримова.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что участники группы Little Big уехали жить в Лос-Анджелес. Коллектив должен был представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году, но конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.