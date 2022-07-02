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Петербургские выпускники стали допускать больше ошибок в ЕГЭ

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© Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

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Единый Государственный экзамен проводится в России с 2000-х годов. В Петербурге систему ввели в 2004 году. Отмечается, что согласно статистике по результатам экзаменов, в последние несколько лет имеется спад по языковой и общекультурной грамотности. Также наблюдается изменения в математических знаниях выпускников.

Как пишет Neva.Today, в 2019 году в Северной столице средний балл по математике составлял 58,8. А в 2020 году он снизился до 56,1. Спустя еще год, в 2021, балл остался на примерно том же уровне.

Исходя из предварительных результатов ЕГЭ по математике за 2022 год, средний бал почти совпал с показателем уровня 2019 года и составил 58,5 баллов.

Стоит отметить, что в комитете по образованию сообщили, что сравнение результатов 2021 и 2022 года не является корректным, так как контрольно-измерительные материалы, которые решают выпускники, были обновлены и из структура подверглась некоторым изменениям.

Ранее Санкт-Петербуг.ру сообщал, что петербургская школьница суммарно набрала 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам.

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