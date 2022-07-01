Пассажирам метро будет доступен кешбэк за оплату проезда картой “Мир” через Face pay

Власти Москвы совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с 1 июля проводят акцию, в рамках которой жители и гости столицы смогут получить кешбэк размером 10 рублей с каждой поездки.

Как пишет Mash city, планируется продлить такую акцию до конца 2022 года. Участие в ней смогут принять держатели карты “Мир” любого банка.

Как пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, что современный способ оплаты проезда успешно удалось соединить с одной из самых выгодгых партнерских акций.

Для участия необходимо зарегистрировать карту в программе лояльности платежной системы на сайте или в мобильном приложении “Привет, Мир!”.