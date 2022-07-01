В Петербурге у дома Слепцова появился новый владелец

В Петербурге у особняка Слепцова появился новой владелец. Собственником основной части помещений стало ООО “ОШЕР”.

Как пишут “Агентство Бизнес Новостей”, особняк Слепцова, находящийся по адресу, Большая Конюшенная улица, дом 9, получил статус объекта культурного наследия. Собственник здания менялся неоднократно. До 2000 - х годов им числился Ленинградский областной союз потребительских обществ. В 2011 году владельцем стало ООО “Транспортные системы”.

После чего около десяти лет шли судебные процессы, связанные с продажей особняка. В 2011 году здание было продано Алексею Смирнову, который не произвел оплату сделки, но успел зарезервировать переход собственности и перепродать особняк.