“Пассажиравтотранс” закупит несколько десятков новых автобусов для Петербурга

Для повышения качества обслуживания петербуржцев, будет закуплено 50 автобусов большого класса. Автобусы будут вмещать в себя не менее 97 человек.

Как сообщается в пресс-службе “Пассажиравтотранс” новые автобусы должны приехать в Петербург в октябре 2022 года. Маршруты, по которым будут ходить автобусы, определят после поставки. Новые автобусы будут соответствовать всем современным требованиям.

Ранее уже были приобретены 48 односекционных автобусов большого класса и 35 автобусов особо большого класса. В общей сложности на маршруты в этом году вышло порядка 900 новых автобусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что эксперты рассказали, как городской общественный транспорт будет обходится без экспорта запчастей и комплектующих в условиях санкций.