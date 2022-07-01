С бывшего петербургского чиновника взыскали более 163 млн рублей за взяточничество

В Петербурге суд принял решение взыскать с экс-чиновника Жданова более 163 миллионов рублей по делу за взяточиничество.

Как сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Красногвардейский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску Комитета по строительству к Виталию Жданову, который занимал пост первого заместителя председателя.

Жданову в 2020 году суд назначил семь лет условного срока и обязал выплатить штраф в размере 12 миллионов рублей за получение взятки.

Спустя время, городской комитет по строительству вновь обратился в суд с заявлением о возмещении ущерба. Размер суммы составил 177,1 миллионов рублей.

Ранее, другой фигурант дело покрыл часть этой суммы, поэтому Красногвардейский районный суд обязал Жданова выплатить штраф размером 163,8 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что постадавшие от утечки личных данных из "Яндекс.Еды" обратились в суды. Более 10 исковых заявлений зарегистрировали в судах Петербурга.