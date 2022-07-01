Власти Петербурга запускают аттестацию, не договорившись с экскурсоводами о новых правилах

В Петербурге с 1 июля 2022 года вступает в силу федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно этому закону, все экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники будут раз в пять лет проходить обязательную аттестацию с последующим занесением их данных в единый реестр Ростуризма.

Городская аккредитация любой категории, будет действовать до срока указанного в аттестате, но не позднее, чем 1 января 2024 года. Многие экскурсоводы задались вопросом, как быть если срок аккредитации подходит к концу и она не бессрочная?

Как рассказала Neva.Today, в этом случае экскурсоводам и гидам стоит не ждать сентября, а подать документы на старую аккредитацию до 30 июня. Но стоит сказать, что до сих пор не ясно как именно будет проводится новая аттестация. Со слов члена правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга Сергея Калинина, все еще остаются не известными список вопросов м состав комиссии.

Весной были попытки решить вопрос о количестве билетов в устном экзамене на экспертно-методическом совете Городского туристско-информационное бюро. Тогда комитет по туризму настаивал, чтобы в тесте было 1200 вопросов – 40 билетов по 30 вопросов в каждом. Против такой инициативы выступили практически все: от гидов, до сотрудников городских музеев.

Было предложено всем присутствующим направить в ведомство свои предложения. Однако с тех пор обратной связи от комитета не было.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что на экскурсии в Петргоф и Стрельну будут ходить электрички.