В Петербурге Кировский районный суд запретил распространение ссылки на запрещенный в РФ мультфильм

Кировский районный суд Петербурга заблокировал распространение ссылки на мультфильм Happy Tree Friends (мультфильм запрещен на территории РФ). В ходе проверки было установлено, что видео по ссылке содержит сцены жестокие сцены с кровью и насилием, что может негативно отразиться на сознание несовершеннолетних зрителей.

Как сообщает объеденная пресс-служба судов уд рассмотрел административное дело по административному иску прокурора о признании информации, размещенной в сети интернет, запрещенной для распространения в РФ.

В рамках изучения контента, было установлено, что видео, находящееся по ссылке на YouTube показаны жестокие и натуралистические сцены насилия и смерти главных героев. Такого рода контент может крайне пагубно повлиять на сознание и социальное поведение несовершеннолетних детей.

В конечном счете суд признал информацию находящеюся по данной ссылке, информацией распространение которой запрещено на территории РФ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге суд запретил музыкальный клип за пропаганду тюремной субкультуры.