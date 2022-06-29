Закон о реновации петербургских хрущевок ушел на подпись губернатору

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в окончательном чтении приняли закон о реновации днем в среду, 29 июня. Новые квартиры предоставят жителям домов, построенных в 50-70 годов прошлого века.

Как уточнялось на заседании петербургского парламента, дома, попадающие под программу реновации, необязательно должны быть аварийными.

При этом утверждается, что собственники жилья, на которое распространяется программа переселения, в течение 90 дней с момента публикации решения могут высказать свое мнение по этому поводу. Причем в этот раз количество дней на раздумывание было увеличено: ранее на него отводилось 60 дней. Жильцам обещали предоставить новую квартиру и выплатить деньги.

Помимо поддержки, проект также вызвал скепсис у парламентариев. Его поддержали 36 человек, 11 выступили против.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что новое жилье на Васильевском острове будет рассчитано на 30 тысяч человек.