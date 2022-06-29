Четырех петербургских градозащитников исключили из ВООПИиК

Президиум центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры исключил из своих рядов четырех известнейших градозащитников Петербурга ночью 28 июня. Такое решение было принято накануне выборов в руководство Петербургского отделения.

Борис Вишневский в своем телеграм-канале отреагировал на новость, сказав, что питерский ВООПИиК из градозащитной структуры стал «градоравнодушной» или «градоразрушающей». Он также заметил, что ни разу в жизни его ещё ниоткуда не исключали, однако «компания» изгнанных из ВООПИиКа собралась хорошая.

«Но мы еще повоюем, черт возьми!» — добавил петербургский парламентарий в заключение.

Напомним, что месяцем раньше президиум приостановил деятельность петербургского отделения. Это произошла из-за конфликта между градозащитниками и отделения, которое работало над проектом «Открытый город».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутат Вишневский остался без своей страницы «ВКонтакте» по требованию Генеральной прокуратуры.