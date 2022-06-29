  • 29 Июнь 2022
USD 30.06.2022 51.1580 -1.8119
USD ММВБ 17:23 52.1490  
EUR 30.06.2022 53.8580 -2.0306
EUR ММВБ 17:23 54.7220  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Четырех петербургских градозащитников исключили из ВООПИиК

Автор:


© Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Темы дня

Президиум центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры исключил из своих рядов четырех известнейших градозащитников Петербурга ночью 28 июня. Такое решение было принято накануне выборов в руководство Петербургского отделения.

Борис Вишневский в своем телеграм-канале отреагировал на новость, сказав, что питерский ВООПИиК из градозащитной структуры стал «градоравнодушной» или «градоразрушающей». Он также заметил, что ни разу в жизни его ещё ниоткуда не исключали, однако «компания» изгнанных из ВООПИиКа собралась хорошая.

«Но мы еще повоюем, черт возьми!» — добавил петербургский парламентарий в заключение.

Напомним, что месяцем раньше президиум приостановил деятельность петербургского отделения. Это произошла из-за конфликта между градозащитниками и отделения, которое работало над проектом «Открытый город».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутат Вишневский остался без своей страницы «ВКонтакте» по требованию Генеральной прокуратуры.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram