Метро без эксгибиционистов, гадалок и фейерверков: депутаты Заксобрания утвердили новые штрафы для нарушителей порядка метро

Законопроект, утверждающий штрафы для нарушителей порядка петербургского метро, был принят в окончательном чтении 29 июня в ЗакСе. Теперь его должен подписать губернатор города.

Поправки в закон об административных правонарушениях в пользовании метрополитеном петербургские депутаты рассмотрели 29 июня. До сих пор единственным нарушением считалась только пачкающая одежда. Теперь на 100-500 рублей оштрафовать могут пассажиров с сильно пахнущей ручной кладью, в зловонной одежде, голых.

Под поправки также попадают музыканты (1000-3000 за концерт в метро). То же наказание будет ожидать политических и спортивных активистов, которые решат провести в подземке несанкционированную акцию.

Самый большой штраф заплатят гадалки и нелегальные торговцы — 5000 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Петербурга узнали об успехах работ на станциях метро «Юго-Западная» и «Путиловская».