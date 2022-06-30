В начале июля в Петербург придет легкое похолодание

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал петербуржцам небольшое похолодание на следующей неделе.

В ближайшие дни температура воздуха превысит 30 градусов тепла, однако с понедельника столбики термометров опустится до +25 градусов. По словам синоптика, в город скоро придут кратковременные дожди.

В беседе с Neva.Today Александр Колесов уточнил, что температурный фронт будет для горожан приемлемым.

Напомним, что аномальная жара стояла в регионе всю неделю и все еще продолжает изматывать жителей Петербурга. Их самочувствие облегчали лишь слабые и редкие порывы ветра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что солнечное сияние в Северной столице в третьей декаде июня выходит на первое место по продолжительности. За это время оно насветило на 140 часов. За последние 35 лет такого длительного солнечного сияния в Петербурге не отмечалось ни в одну декаду июня.