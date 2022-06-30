Совладелец «Евроинвеста» Андрей Березин призвал инвестировать в человеческий капитал

Совладелец ИК «Евроинвест» Андрей Березин заявил, что сейчас наступает время экономики знаний, поэтому компаниям нужно следить за качеством поставляемого продукта.

По его словам, в условиях импортозамещения сделать это достаточно трудно. Если говорить о производстве самолетов, заменить все детали на российские в ближайшее время практически нереально. На это, по мнению Березина, могут уйти десятилетия.

Именно поэтому нужно сконцентрироваться на поиске кадров, так как сейчас потенциал страны определяет человеческий интеллект. В связи с этим компания «Евроинвест» приняла решение инвестировать в человеческий капитал.

Так, холдинг учредил стипендию имени космонавта Гречко, которую получают одаренные студенты и аспиранты. Кроме того, регулярно оказывается поддержка различным организациям, таким как Фонд Эйлера, который проводит олимпиады для детей и занимается их отдыхом в образовательных лагерях.

Помимо этого, планируется открыть губернаторский лицей для талантливых детей Север-Запада интернатного типа. Несмотря на то, что учреждение будет государственным, оно получит спонсирование от «Евроинвеста».