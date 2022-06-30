В Петербурге завершился первый этап капремонта вестибюля «Пионерской»

В Санкт-Петербурге готовятся сдать первый этап капремонта станции метро «Пионерская». Рабочие провели в вестибюле демонтаж.

В появившемся оперативном простое готовятся приступить к масштабным работам. Основные работы коснутся свода вестибюля и напольного покрытия.

Инспектор службы тоннельных сооружений метро Константин Лукьянов рассказал, что постоянная эксплуатация станции идет с 1982 года. Все это время на конструкцию влияют вибрация эскалаторов, грунтовые воды и пассажиропоток. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Главные трудности связаны с пассажиропотоком, так как станция пользуется спросом даже днем. Лукьянов отметил, что работы будут производиться поэтапно с перераспределением потоков. Закончить ремонт планируют в октябре 2023 года.

На время работ знаменитый ориентир – памятник «Бегущие дети» – оказался за забором. По завершению работ встречи снова будут назначать «у лошадей».