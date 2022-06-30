Экономист рассказал, нужно ли выпустить в России десятитысячную купюру вслед за сторублевой

Центробанк 30 июня представил новый дизайн купюры номиналом 100 рублей. Завкафедрой банковского дела в Высшей школе экономики Василий Солодкова рассказал, нужно ли выпустить 10-тысячную банкноту.

По словам эксперта, чем старее купюра, тем легче ее подделать. Он отметил, что все центральные банки производят смену банкнот с некоторой периодичностью, а потребитель чаще всего этого не замечает.

«Когда появляются новые банкноты с новыми способами защиты, старые способы подделки перестают работать и надо делать что-то новое», – пояснил экономист «МК в Питере». Он подчеркнул, что злоумышленники не могут идти в ногу с модернизацией банкнот.

Солодков считает, что можно ввести и 10-тысячную купюру, так как дело не в номинале. Нужно ли вводить новую банкноту или делать деноминацию, по мнению специалиста, большой разницы нет.