«Водоканал» попросил жителей Петербурга перестать смывать мусор в канализацию

«Водоканал» назвал районы Северной столицы с самой засоренной мусором канализацией. Лидером в этом антирейтинге стал центр города.

Специалисты проанализировали статистику засоров в сетях водоотведения за второй квартал 2022 года. Самыми загрязненными в этом плане оказались Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Красногвардейский и Невский районы.

Самый высокий уровень культуры пользования канализацией показали Кронштадтский, Колпинский и Курортный районы, а в черте города Московский и Кировский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Горожанам также напомнили, что канализация не предназначена для утилизации мусора. В нее нельзя смывать мелкий сор, строительный мусор, бумагу, упаковку, пищевые отходы, а также средства личной гигиены.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что более трех тонн мусора осталось на улицах города после выпускников на «Алых парусах». Весь мусор, собранный на празднике, будет отсортирован, а вторсырье отправится на переработку.