Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей

Центральный Банк России 30 июня введет в обращение новую купюру номиналом 100 рублей.

Банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, который есть и у 200-рублевой купюры. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Сторублевая купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обороте находится Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Банкнота содержит QR-код, который ведет на станицу ЦБ, где содержится подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Центральный банк РФ представит обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Жители России смогут увидеть, как же будет выглядеть новая купюра, в четверг, 30 июня 2022 года.