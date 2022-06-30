Неизвестные организовали нелегальную свалку на улице Красина

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга образовалась несанкционированная свалка мусора.

В ночь с 5 на 6 июня на улице Красина неустановленные лица сбросили несколько десятков кубов строительного мусора. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Питер.Районы (Красногвардейский)».

На опубликованной фотографии видно, что на земле лежат куски фанеры, заполненные строительные мешки, доски и прочий мусор.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожане заметили в черте города две свалки строительных отходов. Полюбоваться ими могут водители, проезжающие по набережной Обводного канала. Там валяютсяд оски, строительные мешки, стекла и другой мусор. Неизвестно, когда мусор появился на набережной Обводного канала. Видеозапись с кадрами свалки была опубликована 22 июня. Между тем В рамках мероприятия неоднократно повторялось про экологичность Северной столицы.