Беглов обогнал всех петербургских депутатов по числу внесенных законопроектов

Депутаты Законодательного собрания 29 июня провели заключительное заседание в этом сезоне. В Санкт=Петербурге подвели итоги работы парламентариев.

Лидером по числу зарегистрированных законопроектов с момента избрания седьмого созыва ЗакСа стал губернатор города Александр Беглов. В период с 30 сентября 2021 года по 29 июня 2022-го депутаты внесли чуть более 40 проектов закона, однако несколько из них были отозваны авторами до рассмотрения. В итоге осталось 38. Как сообщает Neva.Today, за это время градоначальник внес на рассмотрения депутатов ЗакСа 50 законопроектов.

Самым плодотворным депутатом за девять месяцев стал Денис Четырбок, который поучаствовал в разработке 19 законопроектов. Помимо этого, 21 депутат седьмого созыва не внес ни одного законопроекта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что губернатор Петербурга Беглов сможет избираться на пост губернатора более двух раз подряд.