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В России предложили ввести долевое страхование жизни

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Министерство финансов России предложило ввести практику долевого страхования жизни (ДСЖ).

Сейчас при инвестиционном и накопительном страховании договор заключается на срок не менее пяти лет. Человек либо вносит большую сумму сразу, либо понемногу. Если за время договора произойдет страховой случай, клиент или его близкие получат выплату.

Как говорится в пояснении к проекту, опубликованному на портале нормативных правовых актов, в отличие от долгосрочного накопительного страхования жизни и инвестиционного, ДСЖ позволяет инвестировать в более перечень активов, включая рисковые. Авторы инициативы считают, что это делает долевое страхование жизни экономически более привлекательным инструментом.

Между тем в Петербурге услуга страхования жилья становится все популярнее. Как сообщает «МК в Питере», это связано с тем, что к нему прибегают при покупке недвижимости в ипотеку, так как страхование является обязательным условием. Специалист Никита Тырин рассказал, как правильно застраховать жилье.

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