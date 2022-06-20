Зона платной парковки в Петербурге расширится на 56 улиц с 1 июля

В Санкт-Петербурге с 1 июля на 56 улицах Центрального района появятся платные парковки.

Жители зон, чьи дома расположены в зоне платной парковки, могут оформить льготные парковочные разрешения. Об этом напомнили в комитете по транспорту Петербурга.

Для оформления таких разрешений необходимо обратиться в МФЦ или подать документы через портал «Госуслуг».

Напомним, что оформить абонемент на парковку смогут только собственники квартир в домах, расположенных в границах зоны платной парковки, а также прописанные там граждане. До конца 2022 года весь Центральный и Адмиралтейский районы войдут в данную зону.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что методику расчета платы за использование платной парковки в центре Петербурга планируют поменять. Рассчитывать размер платы хотят, исходя из загрузки парковки.