В Петербурге 22 июня откроют 12 ресторанов обновленного McDonald’s

В Северной столице 22 июня откроются 12 ресторанов «Вкусно и точка» (бывший McDonald"s). Еще два заведения заработают в Ленинградской области.

Так, точки появятся на Каменностровском проспекте, 39, Среднем проспекте В. О., 29/а, Московском проспекте, 195, Большой Морской улице, 11, проспекте Энгельса, 116, Комендантской площади, 4. Об этом сообщили в группе сети «Вкусно и точка» «ВКонтакте».

Также можно будет посетить рестораны на Ключевой улице, 6, Народной улице,4, Ярославском проспекте, 45, Индустриальном проспекте, 22, улице Партизана Германа, 2, улице Ефимова, 2.

В Ленобласти заведения откроются в Новом Девяткино на Главной улице, дом 60, а также в Гатчине на Ленинградском шоссе, 12.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что торговый центр «Смайл» в Петербурге планирует изменить условия аренды площади для заведения «Вкусно и точка» и попросить больше денег.