За месяц в Петербурге появилось более 140 новых точек для раздельного сбора мусора

В мае в Петербурге появился 141 новый пункт приема вторсырья, а на Лиговском проспекте открылся экоцентр.

В частности, в городе появились 53 контейнера для пластиковых бутылок компании «Прозрачный Источник», 31 – компании «Спецтранс № 1». Также список пополнился 33 экотерминалами для батареек и лампочек. Об этом сообщает NSP.RU.

На Лиговском проспекте, 50 Т открылся экоцентр «Сборка». Там можно сдать редкие фракции, например, втулки, электрохлам и блистеры от лекарств.

К слову, специалисты избегают термина «раздельный сбор мусора». Они подчеркивают, что отдельно собранные отходы являются именно вторсырьем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за длинные июньские праздники на улицах Северной столицы набралось свыше 600 кубометров мусора. За этот же период дороги очистили от 900 тонн пыли и грязи.