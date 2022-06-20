ТЭК проверит трубы в восьми районах Петербурга с 20 по 24 июня

В Петербурге с 20 по 24 июня пройдут гидравлические испытания труб в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Проверки теплосетей пройдут Московском, Выборгском, Красносельском, Петроградском, Калининском, Приморском, Красногвардейском и Пушкинском районах города, а также в Тосненском районе Ленобласти.

В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов.

Проверки помогают обнаружить слабые места теплосетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года.

Ранее Санкт Петербург.ру сообщал, что в начале июня гидравлические испытания проводились сразу в десяти районах города.