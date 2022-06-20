В понедельник в Петербурге похолодает и пройдут дожди

В начале рабочей недели в Санкт-Петербурге будет прохладно и с небольшими осадками. Воздух прогреется до +19 градусов.

В понедельник, 20 июня, метеорологические условия в Северной столице продолжит определять тыловая часть циклона, уходящего на восток. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, а температура вновь будет на один-два градуса ниже климатической нормы.

Столбики термометров в этот день покажут +17…+19 градусов, в Ленинградской области будет +15…+20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст, что ниже нормы.

Погода изменится уже во вторник, 21 июня. В этот день дожди прекратятся и немного потеплеет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с был установлен «желтый» уровень погодной опасности.