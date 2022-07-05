Общественные бани Петербурга для льготников начнут получат субсидии от Смольного

В Петербурге бани, которые принимают льготников, малоимущих и проживающих в неблагоустроенном жилищном фонде, начнут получать субсидии от городских властей.

Соответствующее постановление было подписано губернатором Александром Бегловым. В документе отмечается, что для городских льготников будет установлена предельная стоимость банных услуг. Чтобы помыться в отделении 1-го разряда, необходимо заплатить 60 рублей за 1,5 часа. В отделении 2-го разряда стоимость услуг ниже – 45 рублей за то же время, сообщает пресс-служба Смольного.

В соответствии с постановлением субсидии будут начисляться юридическим лицам. В список исключений входят муниципальных учреждения, которые зарегистрированы и работают на территории Северной столицы. В 2022 году выплаты получат 21 юрлицо, в собственности которых находятся 32 общественные бани.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что субсидии на 149 млн рублей дадут сельскохозяйственным предприятиям Петербурга.