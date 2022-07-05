На юге России хотят построить пляжный курорт, который станет альтернативой Сочи

Российские власти намерены разработать план по развитию курортов в южных регионах страны. Отдых для туристов должен соответствовать всем нормам, быть доступным и комфортным.

На побережье Чёрного или Каспийского моря хотят построить новое туристическое место. Однако точное расположение «райского уголка» пока находится на стадии обсуждения. Отмечается, что строительство начнется с нуля, сообщает «МЭШ».

Пока планируют сделать курорт в виде насыпных островов. Для этого необходима тщательная работа экспертов, исследующих морское дно. Строительство не должно нанести вред экологии и природе.

На возведение пляжного курорта могут выделить 10 лет. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что Россия особенно нуждается в развитии морских курортов. Однако необходимо учитывать, что они должны быть лучше существующих: современными и адаптированными под семейный отдых.