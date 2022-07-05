ПФР и Фонд соцстрахования объединят в единый Социальный фонд в 2023 году

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут объединены в единый Социальный фонд. Соответствующее решение было принято Государственной Думой Российской Федерации.

Объединение двух фондов позволит ускорить процесс социальных выплат гражданам России. Новый Фонд пенсионного и социального страхования может начать работу уже с 1 января 2023 года. Тем не менее, полноценный переход в единую систему будет постепенным и продлится около 2 лет, сообщает Neva.Today.

В Министерстве труда отмечают, что после завершения всех работ по организации аппарата, оставшиеся деньги будут выделены на повышение пенсий граждан РФ. В новой системе предполагается введение единого тарифа страховых взносов. Он будет включать в себя основной взнос – 30%, а также льготный – 15%, 7,6%, 0%.

Объединение двух фондов позволит увеличить к 2025 году ряд соцпособий: по уходу за ребенком, временной нетрудоспособности, беременности.