Петербуржцы смогут летать в Китай на самолетах Sichuan Airlines с 27 июля

Из петербургского аэропорта Пулково запустят прямые рейсы в Китай от авиакомпании Sichuan Airlines.

Первый самолет из Северной столицы отправится в Чэнду 27 июля. Далее рейсы будут выполняться каждую среду. Помимо этого, с 20 июля «Аэрофлот» также запускает прямые рейсы из Москвы в Пекин, а с 22 июля можно будет летать в Чэнду.

Также между столицей России и Пекином будет увеличено количество рейсов от авиакомпании Hainan Airlines.

Отметим, что на данный момент въезд в Китай для туристов пока запрещен. Связано это с действующими коронавирусными ограничениями. Визы в страну могут получить работники китайских компаний, их родственники или же дипломаты. Тем не менее, цена билета по китайскому направлению обойдется петербуржцам в круглую сумму. Как сообщает «МК в Питере», самым выгодным вариантом оказывается полет 28 июля стоимостью 109 140 рублей. Хотя данный рейс предполагает пересадку в течение двух с половиной часов.