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Петербургские перевозчики рассказали о том, как идет подготовка к третьему этапу транспортной реформы

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Петербурге готовятся к третьему, завершающему этапу новой модели транспортного обслуживания (НМТО), который стартует 15 июля. В рамках реформы будут ликвидированы опасные и устаревшие маршрутки, а для удобства пассажиров расширят парк социального общественного транспорта.

Перевозчики поделились рассказами о том, как проходит подготовка к заключительному этапу НМТО.

Руководитель обособленного подразделения ООО «Домтрансавто» в Петербурге Евгений Старшинов отметил, что не ожидает никаких проблем во время внедрения третьего шага в реформе. На данный момент ведется набор водительского состава, а также оформляется новая техника. По дополнительному оборудованию осуществляют пусконаладочные работы, а по технической составляющей дорабатывают некоторые нюансы, сообщает Neva.Today.

Также ответственно готовятся к новому этапу НМТО в «Вест-Сервис». По словам директора компании по организации перевозок Романа Юренева, городской комитет по транспорту продолжает оказывать активное содействие перевозчикам. Он также отметил, что не видит никаких проблем, которые могли бы возникнуть во время внедрения заключительного этапа реформы. Более того, все действия он согласовывает с комитетом по транспорту.

Напомним, Петербурге с апреля 2022 году постепенно переходит на новую модель транспортного обслуживания. В рамках первого этапа, который начался 1 апреля, было создано 24 новых социальных маршрута. На них вышло 864 автобуса.

Для пассажиров начал действовать пересадочный тариф «60 минут». Он позволяет оплатить первую пересадку с доплатой в 10 рублей, а остальные поездки на общественном транспорте в течение часа обойдутся бесплатно. Также отменились зонные тарифы, чтобы жители удаленных районов Петербурга не переплачивали за проезд.

Второй этап реформы стартовал в июне. Тогда на городские дороги вышли 1500 новых автобусов и добавилась около 200 новых маршрутов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Комтранс поддержал перевозчиков накануне третьего этапа транспортной реформы.

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