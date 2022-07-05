"Вкусно - и точка" продолжает удивлять петербуржцев, и дело не только в ценах

Сеть ресторанов «Вкусно – и точка», которая открылась в качестве импортозамещенного «Макдоналдса», продолжает удивлять своих посетителей. Завсегдатаи фаст-фуда сразу приметили заметное увеличение цен по сравнению с западными оригиналами.

Но теперь в только открытых ресторанах появилось нововведение: из меню убрали «комбо». Ранее в заведениях «Макдоналдс» посетители могли приобретать одну позицию, в которую входил бургер, напиток и картошка. Ее примерная стоимость составляла около 300 рублей, что гораздо выгоднее, чем класть в корзину каждое блюдо отдельно, сообщает «Патрульный Петербурга».

Однако теперь в обновленном заведении эта возможность отсутствует. За тот же состав в чеке придется отдать порядка 400 рублей.

Помимо этого, многие гости заведения отмечают, что качество блюд заметно ухудшилось. Например, в мясе находят прожилки, похожие на хрящи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что первые посетители не смогли переварить бургеры «Вкусно и точка».