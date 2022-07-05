Более 10 тысяч заявлений от петербургских семей получили одобрение на распоряжение маткапиталом

В Петербурге местные жители продолжают подавать заявление на распоряжение материнским капиталом. Как правило, чаще всего государственные деньги используют для улучшения жилищных условий.

Всего было одобрено уже более 10 тысяч заявлений на получение материнского капитала. Выплатой можно воспользоваться только после того, как весь необходимый пакет документов будет передан в банк, сообщает АБН.

Сотрудники ОПФР по Петербургу и области отметили, что заявление сначала проходит тщательную проверку. В случае его одобрения денежные средства будут перечислены в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. Чтобы направить выплату на первоначальный взнос, уплату процентов по кредиту или же погашение основного долга, необходимо обратиться к специалистам банковской организации.