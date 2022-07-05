Глава Счетной палаты Кудрин покинул СПбГУ по собственному желанию

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин уволился из Санкт-Петербургского государственного университета. Ранее он выполнял работу декана свободных наук и искусств.

В СПбГУ прокомментировали данное событие и отметили, что председатель Счетной палаты Российской Федерации Кудрин уволился по собственному желанию. Об этом сообщается в виртуальной приемной вуза.

В мае текущего года Алексей Кудрин не был замечен в качестве участников перевыборов декана факультета свободных искусств и наук. Тогда выборы признали несостоявшимися, поскольку председатель Счетной палаты был единственным кандидатом на указанную должность.

На данный момент все обязанности Кудрина выполняет профессор профессора кафедры междисциплинарных исследований и практики Нина Савченкова. Выборы планируют провести снова.

Сам Алексей Кудрин еще не давал комментарий по поводу своего решения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств СПбГУ.