Почти 2 млн рублей пришлось заплатить коммерсантам за незаконный съезд в Рощино

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по Ленинградской области обязала ООО «Бизнес-Сервис» выплатить 1,7 млн рублей в качестве неустойки за съезд с трассы Ушково – Гравийное в Рощино, который оказался незаконным.

Еще осенью 2021 году завершился суд между «Ленавтодором» и «Бизнес-Сервис», который завершился победой первой организации. Суд обязан компанию ликвидировать съезд, размещенный ранее на незаконных основаниях. Чтобы ускорить процесс работ компании была назначена неустойка в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки, сообщает NSP.

Во время рассмотрения дела специалисты выяснили, что к трассе незаконно примыкала дорога. Связано это было с тем, что компания «Бизнес-Сервис» не организовала переговоры технических условий, связанных с обустройством. Съезд мог стать причиной ДТП, а также он нарушал водоотвод, разрушая конструктив дороги.

К июлю размер неустойки вырос до 1,7 млн рублей. Эта сумма была взыскана приставами после обращения «Ленавтодора».

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