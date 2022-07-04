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Действует ли феминизм в вагонах метрополитена? Петербуржцев спросили, кто должен уступать место в транспорте

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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Ежедневно петербуржцам в общественном транспорте напоминают о необходимости уступать места пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Однако как часто эти просьбы остаются без внимания?

Горожане приняли участие в опросе, должны ли мужчины уступать места в метро женщинам. Но перед этим аналогичный вопрос был задан администратору сообщества «Сепаратистский феминизм: Выбери женщину». Она ответила, что данная тема не является проблемой и гораздо важнее обратить внимание на другие решения: к примеру, создать отдельный вагон для женщин в метро, сообщает «МК в Питере».

Подобный опыт в общественном транспорте уже более десяти лет используется в столице ОАЭ – Дубае. При этом, если мужчина зайдет в «женский» вагон, то ему грозит штраф – 100 дирхам, то есть 1500 рублей. Тем не менее пассажиры могут спокойно передвигаться по составу, поскольку между вагонами отсутствуют преграды, а значит нарушающий мужчина может легко «сбежать» от нарушения.

Совсем другое мнение по вопросу этикета в общественном транспорте имеет участник всероссийского движения отцов России Вячеслав Клюев. Он считает, что в нашем обществе принято уступать место. Так он бы и сам поступил. Несмотря на активное желание современной молодежи приравнять мужчин и женщин, норма все же сохраняется. Хотя уравнение предполагает, что никто никому ничего не должен. В то же время Клюев считает, что этическая норма в погоде не привязана.

На сайте «МК в Питере» был опубликован опрос «Должны ли мужчины уступать женщинам в метро в жаркую погоду?». Мнение горожан разделилось. Более половины респондентов (51%) считают, что мужчина должен уступать место. А по мнению 35% опрошенных пассажиры должны действовать по своему усмотрению, еще 12% выбрали вариант «не должны», и 1% – только если на улице +25 градусов и выше.

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