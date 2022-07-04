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Петербургским водителям предложили несколько удобных способов оплаты парковки на улицах

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В Петербурге с начала июня расширили зону платной парковки. Еще на 56 улицах Центрального района появились дополнительные места для стоянки, на которых действует особая схема оплаты.

Для удобства горожан подготовили сразу несколько возможных способов оформить временное парковочное место. Самый востребованный среди всех – мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» или «Парковки России».

Помимо этого, автомобилистам также предлагают воспользоваться официальным сайтом парковочного пространства города www.parking.spb.ru. Для этого необходимо зарегистрировать личный кабинет. Еще одной удобной возможностью станет оплата парковки с помощью СМС на номер 5303. Однако эта возможность доступна только абонентам Мегафон, МТС, Билайн, сообщает «МК в Питере».

Продолжает действовать привычная оплата стоянки через паркомат. Для этого необходимо иметь парковочный билет или же банковскую карту системы Maestro, Visa, MasterCard или МИР. Помимо этого, водителям предлагается воспользоваться банкоматом или личным кабинетом банка ВТБ, телеграм-ботом @MyParking_bot или мобильным приложением «BSTR».

Еще одной возможностью оплатить парковку предлагает сервис самообслуживания СберБанка, а также приложение Сбера, его интернет-банк или кассы официального отделения. Подобную услугу предлагает приложение банка ПСКБ или через его мобильное приложение. При этом в пресс-службе комитета по транспорту заметили, что если водитель оплачивает парковку через конкретный банк, то к стоимости за стоянку добавится еще и комиссия, которая рассчитывается по тарифу.

Важно отметить, что автомобилист должен оплатить парковочное место в течение первых 15 минут. Для того, чтобы продлить сессию, необходимо оплатить ее до того, как уже оплаченный период закончится. Покинуть стоянку нужно не позднее, чем через десять минут после того, как закончилось время. В приложении «Парковки Санкт Петербурга», а также в личном кабинете на сайте www.parking.spb.ru можно также увеличить время парковки на указанном месте.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к 1 июля в 4 муниципалитетах Петербурга появится платная парковка.

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