Распродажа IKEA может стать главным разочарованием петербуржцев

Распродажа уходящей из России шведской компании IKEA может не удовлетворить ожиданиям покупателей. Все дело в том, что склады в Петербурге и других городах уже были изучены сотрудниками компании, которые могли перепродать товары друзьям, родственникам и знакомым.

Ранее шведский мебельный гигант устроил распродажу «для своих», которая продолжалась с 27 июня по 1 июля. Желающих купить товары со скидкой было так много, что склады попросту опустошились. Работники получили скидки до 50-60% на товары со сложными названиями, сообщает Мойка78.

Один из работников компании отметил, что после такой гонки на складах осталось не так много товаров. По его мнению, остатки будут распроданы за считанные часы. Если, конечно, сайт выдержит наплыв покупателей и не рухнет.

Официальный комментарий от пресс-службы IKEA так и не был получен на момент публикации материала. Поэтому хватит товаров на всех или нет, покупатели узнают непосредственно в день распродажи, которая начнется 5 июля на официальном сайте шведского бренда.

Отметим, что доставку товаров можно будет заказать только в те города, где ранее работали магазины сети: в Краснодаре, Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Новосибирске.

Закрытая распродажа для сотрудников сети была проведена отдельно и немного ранее. И хотя работникам официально запретили перепродавать товары, особую схему все же удалось реализовать. Петербуржцы искали сотрудников IKEA и делали запрос на покупку мебели и мелочи для дома за вознаграждение на сайте объявлений. За эти услуги предлагалась «премия» в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Об уходе шведской компании с российского рынка стало известно еще 15 июня. Тогда IKEA официально заявила о сокращении бизнеса в стране. Будут проданы четыре фабрики и оптимизирован штат сотрудников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что продукцию IKEA можно купить в онлайн-магазине Wildberries.