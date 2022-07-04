Распродажа с российских складов IKEA стартует 5 июля

Шведская компания IKEA запускает заключительную распродажу с российских складов. Она начнется с 5 июля.

Покупатели из России получат возможность выкупить продукты бренда онлайн, которые будут продаваться с большой скидкой. Однако доставлять товар планируют только в те города, где ранее работали магазины IKEA, сообщает «МК в Новгороде».

Так, заказать шведскую мебель смогут в Петербург, Москву, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самару, Новосибирск, Омск, Уфу и Нижний Новгород.

Напомним, ранее IKEA объявила о своем окончательном решении о продаже всех фабрик в России. Помимо этого, будет сокращен бизнес в стране. Между тем, о своем намерении полностью уйти с рынка шведский мебельный гигант так и не сообщал.