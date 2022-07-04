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Петербуржцев предупредили об отключении горячей воды: в пяти районах города проведут гидравлические испытания

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© Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

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Петербург готовится к проведению гидравлических испытаний в преддверии нового отопительного сезона. На этот раз трубы пяти районов города проверят на прочность.

С 4 по 8 июля в Кронштадтском, Выборгском, Калининском, Невском и Фрунзенском районах будут проведены испытания тепловых сетей. В ходе проверки специалисты увеличат давление в трубопроводах до такого уровня, который превышает обычную нагрузку на четверть, сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Чтобы обеспечить безопасность местных жителей, температура воды в проверяемых трубах будет снижена до 40 градусов. Испытания проводят для того, чтобы своевременно обнаружить слабые места или дефекты тепловых сетей.

В ходе гидравлической проверки горожан убедительно просят не подходить к подозрительным местам, где вода выходить на поверхность. Помимо этого, не следует пересекать ограждения и проходить или проезжать по затопленным тротуарам в случае аварии.

Напомним, перед началом нового отопительного сезона теплоэнергетики планируют осуществить 260 гидравлических испытаний.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что нарушения на общую сумму в 11,5 миллиарда рублей нашла в ГУП "ТЭК СПб" петербургская Контрольно-счетная палата.

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