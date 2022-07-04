Ежечасно пополняющаяся свалка образовалась около ЖК Купчино

По всему Петербургу продолжают появляться стихийные свалки. Теперь горы мусора копятся вблизи ЖК в Купчино.

Жители Витебского проспекте и Московского шоссе забили тревогу о разрастающейся как снежный ком помойке. Туда привозят не только строительный мусор, но и бытовые отходы. При чем, как отмечают очевидцы, машины с мусором подъезжают почти каждый час, сообщают в группе «Питер.Районы (Фрунзенский)» в социальной сети «ВКонтакте».

Горожане негодуют: рядом находятся детские сады и школы. Однако в то же время мусорные горы разрастаются до гигантских размеров и представляет собой угрозу не только для экологии, но и для местных жителей.

На стихийные свалки городские власти не обращают внимания и не реагируют на жалобы, отмечают очевидцы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Парк 300-летия Петербурга завален горами мусора.