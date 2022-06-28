Россияне чаще всего выбирают для эмиграции Турцию

В Турции продолжает увеличиваться поток россиян, которые приняли решение об эмиграции. Доля государства на юго-востоке Европы в общем объеме запросов иностранной недвижимости со стороны российских покупателей составила 26% за последние пять месяцев. Второе место у ОАЭ – 18%.

Между тем, 70% покупателей чаще всего покупают недвижимость в Турции ради того, чтобы получить вид на жительство. Самыми популярными городами у россиян являются Анкара, Стамбул и Анталия. Помимо указанных стран, не менее востребованными местами для релокации становятся Греция, Кипр и Португалия. Однако данные об этих государствах могут быть ошибочны, поскольку показатели включали в себя те данные, которые поступили до 24 февраля, сообщает «Недвижимость и строительство Петербурга».

В Турции, согласно данным за апрель текущего года, россияне заняли первое место среди иностранцев, которые приобрели жилье в стране. После этого они закрепились на месте еще и в мае, купив еще за один месяц 1275 квартир и домов. На втором месте остались граждане Ирана, на третьем – Ирака.

Популярность Турции, как нового места для эмиграции, может легко объясняться несколькими причинами. В первую очередь не один эксперт предположил, что военная спецоперация затянется надолго, вместе с ними – и санкции, и проблемы в экономике, и другие последствия. Более того, Турция отказалась от внедрения санкции против России, что положительно скажется на эмигрантах. К примеру, будет меньше проблем с ведением бизнеса, банковскими делами и другое. Однако проблемы с расчетами при покупке жилья еще предстоит устранить.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к концу мая Турция собирается создать авиакомпанию для перевозки российских туристов.