Петербургские врачи борются за жизнь малыша, проглотившего батарейку

В клинике Педиатрического университета медики пытаются спасти ребенка, который оказался на операционном столе из-за проглоченной батарейки.

К опытным врачам годовалый пострадавший попал только через два дня после инцидента. Родители изначально не обратили внимание на высокую температуру ребенка и не искали причины недомогания, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Когда малышу стало хуже, родители обратились в Новгородскую областную детскую больницу. Однако там врачи не смогли провести полноценную операцию и удалить инородный предмет из пищеварительной системы. Ребенка госпитализировали в клинику Педиатрического университета в ночь на 27 июня.

Там врачам удалось провести экстренную операцию и извлечь батарейку через рот, не повредил пищевод. Но за пару дней, пока предмет находился в теле малыша, ткани успели пострадать.

Дело в том, что нахождение батареек в пищеварительной системе провоцирует электрохимический ожог. Уже через 6 часов организм начинает получать серьезный вред, поскольку при ее разрушении выделяются еще более 40 опасных химических элементов.

На данный момент за состояние ребенка наблюдают в реанимационном отделении.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге врачи провели успешную операцию по удалению аномально больших родимых пятен с тела двухлетней девочки.